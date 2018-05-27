محمد صلاح يلحق بكأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، اليوم الأحد، أن محمد صلاح قريب من اللحاق بالفريق في مونديال روسيا وأنه متفائل بعد إجراء إشاعة على كتف اللاعب.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب المصري عبر ” تويتر” : ” أفاد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول قد ابلغوه بعد إجراء الآشعة على كتف صلاح وأفادت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف ” .

وأوضح أبو العلا أنه وفقا لهذا التشخيص فأنه متفائل بأن يلحق صلاح بالمنتخب المصري في كأس العالم.

يجدر الإشارة إلى ان صلاح تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب الريال راموس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت في نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت بتتويج الملكي.