راموس: لم يكن من السهل التعامل مع صلاح والنتيجة عادلة

نواف السالم(صدى):

قال لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس، اليوم الأحد ، إن نتيجة المباراة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عادلة، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية مقابل هدف.

وأضاف ” راموس ” : ” لم يكن من السهل التعامل مع محمد صلاح و ساديو ماني و فيرمينو، لكن في النهاية النتيجة عادلة ” .

وعن عدم تسجيل كريستيانو رونالدو في النهائي قال : ” رونالدو يحب أن يشعر بحب الناس له و أن يجعل الناس يحبونه ، نحن سعداء بكونه لاعبا في ريال مدريد ، سواء سجل أم لا فهو مهم جدا لهذا الفريق ، أظن أنه تحدث في لحظة كانت الإثارة تسود فيها ” .

وتابع : ” ليس لدي الشعور بأن رونالدو يريد الرحيل ، هو عانق السماء في ريال مدريد و من الصعب إيجاد مكان أفضل ” .