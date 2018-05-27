  • الأحد 27

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. راغب علامة يعلق على نهائي كييف: صلاح هو البطل

راغب علامة يعلق على نهائي كييف: صلاح هو البطل

راغب علامة يعلق على نهائي كييف: صلاح هو البطل
ماجد محمد(صدى):

علق المطرب راغب علامة، اليوم الأحد، على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، الذي انتهى بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف.

وغرد ” علامة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ؛ معلقًا على إصابة محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول:       ” خروج محمد صلاح بعد أن أصيب أفقد التوازن وأفقد المباراة جمالها لكنه كان هو بطل المباراة حتى من خارج الملعب ” .

وكان صلاح تعرض لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من راموس في الدقيقة 25 تسببت في إصابته بخلع في الكتف، ومغادرة الملعب.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *