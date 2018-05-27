راغب علامة يعلق على نهائي كييف: صلاح هو البطل

ماجد محمد(صدى):

علق المطرب راغب علامة، اليوم الأحد، على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، الذي انتهى بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف.

وغرد ” علامة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ؛ معلقًا على إصابة محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول: ” خروج محمد صلاح بعد أن أصيب أفقد التوازن وأفقد المباراة جمالها لكنه كان هو بطل المباراة حتى من خارج الملعب ” .

وكان صلاح تعرض لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من راموس في الدقيقة 25 تسببت في إصابته بخلع في الكتف، ومغادرة الملعب.