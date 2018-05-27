” مركز الجريمة الإيرانية ” يكشف اتفاق ” الحمدين والمُلا ” علي تهريب زعيم ” الحوثيين “
أفصح مركز أبحاث الجريمة الإيرانية، اليوم السبت، عن تفاصيل الاتفاق السري بين نظام الحمدين ونظام المُلا، لتوفير ملاذ آمن لـ ” عبدالملك الحوثي ” زعيم الحوثيين باليمن عقب تراجع ميليشياته على الأرض.
وأكد ” مركز ISICRC ” ، علي أن إيران تسعي لترتيب ” هروب الحوثي ” ، خلال 3 أيام من الأن وذلك في ظل تراجع الأوضاع الميدانية والسياسية للجماعة في الفترة الأخيرة.
وأشار ” المركز ” ، إلى أن الوضع في اليمن لم يعد في صالح الحوثيين، وذلك عقب النجاح الذي حققته قوات التحالف لإعادة دعم الشرعية في قتل ” صالح الصماد ” في أبريل الماضي، والذي يعد أحد أبرز القيادات الحوثية.
وأكد ” المركز ” ، أنَّ نظام المُلا فكر في حيلة لتهريب رئيس ما يسمى باللجنة الثورية من اليمن إلى طهران ، وذلك بعد سيطرت قوات التحالف على 70% من الأراضي اليمنية، و أظهرت خسائر كبيرة لمليشيات الحوثي في المعارك الدائرة بينهم خلال الأيام الماضية.
وأوضح ” المركز ” ، إن قيادات الحوثيين بدأوا يفكرون بخطة خروج ” عبدالملك الحوثي ” ، وذلك خوفًا من انخفاض معنويات أفراد الجماعة، وحفاظًا على هيبة طهران في المنطقة.
ولفت ” أبحاث الجريمة الإيرانية ” إلى أنه تم وضع خطة تهريب ” الحوثي ” عن طريق عُمان، وتحت إشراف مباشر من قائد قوات ” فليق القدس ” الجنرال الإيراني ” قاسم سليماني ” ، بعدما أدركت الميليشيات أن خسارة الحوثيين في الحرب مجرد ” مسألة وقت ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47676 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخزاهم الله ورد كيدهم في نحورهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم ،، آمين ,,
احب امردغة[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 34 دقيقة
اعملو طوق امني على حدود اليمن من جميع الجهات واحشرو الكلاب لايطلع من اليمن الى جنازه احرقو امة انشاء الله تعود اليمن الابية اليمن العربية الاصيلة اخرجو المجوس واذناب المجوس منها .
الله يجعل كيدهم في نحورهم المجوس الخونة الكلاب
اللهم احم اليمن واهل اليمن الشرفاء اللهم انصرهم نصراً عاجلاً غير اجلاً . اللهم امين يارب العالمين