” مركز الجريمة الإيرانية ” يكشف اتفاق ” الحمدين والمُلا ” علي تهريب زعيم ” الحوثيين “

طهران(صدى):

أفصح مركز أبحاث الجريمة الإيرانية، اليوم السبت، عن تفاصيل الاتفاق السري بين نظام الحمدين ونظام المُلا، لتوفير ملاذ آمن لـ ” عبدالملك الحوثي ” زعيم الحوثيين باليمن عقب تراجع ميليشياته على الأرض.

وأكد ” مركز ISICRC ” ، علي أن إيران تسعي لترتيب ” هروب الحوثي ” ، خلال 3 أيام من الأن وذلك في ظل تراجع الأوضاع الميدانية والسياسية للجماعة في الفترة الأخيرة.

وأشار ” المركز ” ، إلى أن الوضع في اليمن لم يعد في صالح الحوثيين، وذلك عقب النجاح الذي حققته قوات التحالف لإعادة دعم الشرعية في قتل ” صالح الصماد ” في أبريل الماضي، والذي يعد أحد أبرز القيادات الحوثية.

وأكد ” المركز ” ، أنَّ نظام المُلا فكر في حيلة لتهريب رئيس ما يسمى باللجنة الثورية من اليمن إلى طهران ، وذلك بعد سيطرت قوات التحالف على 70% من الأراضي اليمنية، و أظهرت خسائر كبيرة لمليشيات الحوثي في المعارك الدائرة بينهم خلال الأيام الماضية.

وأوضح ” المركز ” ، إن قيادات الحوثيين بدأوا يفكرون بخطة خروج ” عبدالملك الحوثي ” ، وذلك خوفًا من انخفاض معنويات أفراد الجماعة، وحفاظًا على هيبة طهران في المنطقة.

ولفت ” أبحاث الجريمة الإيرانية ” إلى أنه تم وضع خطة تهريب ” الحوثي ” عن طريق عُمان، وتحت إشراف مباشر من قائد قوات ” فليق القدس ” الجنرال الإيراني ” قاسم سليماني ” ، بعدما أدركت الميليشيات أن خسارة الحوثيين في الحرب مجرد ” مسألة وقت ” .