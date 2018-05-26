بطلًا للمرة الـ13.. خبرة الريال تطيح بأحلام ليفربول في نهائي دوري الأبطال
نجح ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت ، في اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 بثلاثية مقابل هدف أمام ليفربول.
أحرز هدف التقدم للريال كريم بنزيما في الدقيقة 50، بينما تعادل لليفربول ساديو ماني في الدقيقة 55، ليستعيد الريال تقدمه بأقدام غاريث بيل في الدقيقة 64، وعزز الويلزي فوز الريال في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
وشهدت المباراة إصابتين ، الأولى في فريق ليفربول حيث خرج النجم محمد صلاح غثر إصابة قوية في الكتف بعد تدخل عنيف من راموس في الدقيقة 25، ولحق به نجم الريال كارفخال ، حيث غلبت عليهما الدموع لحظة توديعهما للملعب.
عبدالله[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 43 دقيقة
فوز ملطخ بالغش والنذاله. يتعمد راموس اصابه محمد صلاح اصابه خطيره ويخرج من الملعب.
فهل هذا فريق يستحق لقب الملكي؟ ريال مدريد فريق عار على كل من يشجعه في هذا الانتصار الرخيص.
عبدالله[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 39 دقيقة
اتمنى ان لا تكون اصابه صلاح خطيره. اتمنى ان يلعب هذا الشاب في كاس العالم.