بطلًا للمرة الـ13.. خبرة الريال تطيح بأحلام ليفربول في نهائي دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

نجح ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت ، في اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 بثلاثية مقابل هدف أمام ليفربول.

أحرز هدف التقدم للريال كريم بنزيما في الدقيقة 50، بينما تعادل لليفربول ساديو ماني في الدقيقة 55، ليستعيد الريال تقدمه بأقدام غاريث بيل في الدقيقة 64، وعزز الويلزي فوز الريال في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إصابتين ، الأولى في فريق ليفربول حيث خرج النجم محمد صلاح غثر إصابة قوية في الكتف بعد تدخل عنيف من راموس في الدقيقة 25، ولحق به نجم الريال كارفخال ، حيث غلبت عليهما الدموع لحظة توديعهما للملعب.