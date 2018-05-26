نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين محزري وشراحيلي

واس(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لكلٍ من ذوي الشهيد الرقيب عبدالله بن قاسم محزري ، أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران ، ووالد وذوي الشهيد الجندي ‏سلطان بن هادي محمد شراحيلي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين ، داعيا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.