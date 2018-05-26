وقوف متكرر.. ” تويتر ” يتعطل أكثر من 10 دقائق والسبب غير معلوم

علي القحطاني(صدى):

عطل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر ” تويتر ” ، اليوم السبت، لمدة أكثر من 10 دقائق وهو أمر تكرر الاونة الأخيرة.

وظهرت رسالة للمستخدمين في المملكة وعدد من الدول العربية تقول ” شيء ما غير صحيح ” ؛ ولكن بعد أكثر من 10 دقائق عاد الموقع للعمل من جديد.

يجدر الإشارة إلى أنه حتى الأن لم تعلن شركة تويتر عن سبب المشكلة بعدُ، حيث ظهرت رسالة للمستخدمين باللغة الإنجليزية جاء فيها: ” شكرًا على الملاحظة- سنقوم بإصلاحها وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبًا ” .