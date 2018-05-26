أسباب إرسال الحوثيين ” طائرة أبها “

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أسباب استهداف الحوثيين لمطار أبها بطائرة دون طيار، في الوقت الذي وجه فيه طارق صالح رسالة هامة إلى رجال القبائل باليمن.

وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي الإيرانية عندما تواجه انتكاسات عسكرية كبيرة، تقوم بعمل آخر لتغطية الهزيمة.

وأوضحت أنه بعد خسائرها الكبيرة هذه الأيام في جبهات الحديدة وصعدة وحجة والبيضاء، أرسلت طائرة مسيرة نحو مطار أبها لتشتيت الانتباه عن انهياراتها المتلاحقة.

ويذكر أن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد الوية حراس الجمهورية التي تقاتل بالساحل الغربي، وجه رسالة إلى الآباء والأمهات ورجال القبائل، للحفاظ على أبنائهم المغرر بهم من ميليشيا الحوثي وميليشياته.

ورصدت الدفاعات الجوية طائرة دون طيار قرب مطار أبها، كما دمرت مركز إطلاقاها في صهدة بشمال اليمن.