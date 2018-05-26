بالصور.. ” الأخضر ” يواصل تمريناته التكتيكية قبل مواجهة إيطاليا

نواف السالم(صدى):

أعلن منتخب المملكة، اليوم السبت، عن استمرار الاستعدادات بالمعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم، المقام بمدينة ” بادراغاز ” السويسرية، حيث إنطلقت أولى التمرينات الرئيسية علي ملعب استاد ” راين بارك ” في ” ليختنشتاين ” ، وذلك بحضور ” نواف التمياط ” رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب، بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، عدد من الصور للاعبي المنتخب أثناء الحصة التدريبية والتي بدأت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، وبعدها أخضع ” خوان انطونيو ” اللاعبين إلى تمارين ترفيهية وسط الدائرة، وقسم اللاعبين إلي مجموعتين أجروا بعدها مناورة تكتيكية، واختتمت الحصة بتمرينات الإطالة.

وأكد ” المنتخب “، علي إنطلاق حصة تدريبية مساء غدًا الأحد علي ملعب ” راين بارك ” ، وذلك قبل اللقاء الودي بين الأخضر ومنتخب إيطاليا يوم الإثنين القادم، علي ملعب ” سانت ياليت ” بمدينة زيوريخ.