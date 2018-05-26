كيم كارداشيان تصدم المتابعين بصورتها قبل عمليات التجميل
فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بنشر صورة لها برفقة صديقتها التي تدعى سارة هوارد، تعود لعام 1997، حينما كان عمرها 17 سنة .
وعلقت كيم على الصورة قائلة: ” برفقة صديقتي سارة هوارد، ربما ترون الصورة بصعوبة.. الا اني أرتدي ثوباً أخضر، وأضع ظلال عيون خضراء متناسبة مع لون ثوبي. كانت فكرة سارة ” .
ونالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين اشاروا بدورهم الى مدى التغيير الذي طرأ على شكلها عقب الشهرة وإجراءها العديد من عمليات التجميل .
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