المالية تعيد فتح الطرح السادس للمرة الأولى من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

واس(صدى):

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها السادس (السابق 04-2018) للمرة الأولى، الذي تم في أبريل للعام الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.950 مليار ريال سعودي، ليصبح الحجم الكلي لإصدار ( 04-2018 ) 8.950 مليار ريال سعودي ‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 3,350 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م، والشريحة الثانية، تبلغ 0,350 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025 م، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 0.250 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028 م.