السيطرة عليه استغرقت 8 ساعات..اندلاع حريق هائل في ضباء

محمود البلوي(صدى):

اندلع حريق هائل ، اليوم السبت، في منطقة الديسة بالضباء؛ أسفر عن التهام عددًا كبيرًا من النخيل والأشجار.

ونجحت فرق الدفاع المدني في تبوك، في إخماد الحريق؛ حيث استغرقت عملية السيطرة على الحريق 8 ساعات، دون وقوع إصابات.

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز فرحان الشمري، في بيان، إن النيران اشتعلت في أشجار بردي ونخيل بوادي قراقر، وتحديدًا في منطقة الديسة (125 كم شرق محافظة ضباء)، على مساحة تقدر بـ 40 ألف متر مربع.

ولفت إلى أن الحريق انتشر على خلفية سرعة الرياح ، موضحًا أن مركز الدفاع المدني بشواق عزل النيران عن باقي المزارع المجاورة حتى دعمته آليات الإطفاء التابعة لمركزي البلد والمقيطع بضباء، بمشاركة آليات ثقيلة من بلدية شواق وإدارة الطرق والنقل، لافتًا إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب اشتعال الحريق.