شير شات يسلط الضوء على رجال الأعمال في الحلقة العاشرة

نورة الشهري(صدى):

سلطت الحلقة العاشرة من مسلسل شير شات، اليوم السبت، الضوء على رجال الأعمال المبذرين بدنياهم وبخلاء بحق آخرتهم.

وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة العاشرة من شير شات.

قال أحد المغردين : لن ينفعك المال الذي جمعته وانفقته بتبذير وهناك من لهم حق علينا ونتجاهلهم مثل الايتام والفقراء والمساكين ، هم اخواننا وينتظرون منا اي شيء قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: ” مانقص من مال في صدقة ”

وأضاف آخر : الحلقة اليوم رائعة رساله لكل رجال الاعمال المُبذرين بدنياهم وبخيلين لآخرتهم ، ما راح يبقالك بهالدنيا الا الفلوس اللي تتصدق فيها والا كل شيء بيروح، اغتنمو دنيتكم في سعادتكم بإسعاد غيركم من الفقارى والمحتاجين .

وتابع آخر : حلقة اليوم من مسلسل شير شات ناريه مميزه وجميلة.