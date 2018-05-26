شير شات يسلط الضوء على رجال الأعمال في الحلقة العاشرة
سلطت الحلقة العاشرة من مسلسل شير شات، اليوم السبت، الضوء على رجال الأعمال المبذرين بدنياهم وبخلاء بحق آخرتهم.
وشهدت الحلقة تفاعل كبير من قبل المشاهدين؛ الذين أعربوا عن سعادتهم ؛ لمناقشة تلك القضية.
وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المشاهدين حول الحلقة العاشرة من شير شات.
قال أحد المغردين : لن ينفعك المال الذي جمعته وانفقته بتبذير وهناك من لهم حق علينا ونتجاهلهم مثل الايتام والفقراء والمساكين ، هم اخواننا وينتظرون منا اي شيء قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: ” مانقص من مال في صدقة ”
وأضاف آخر : الحلقة اليوم رائعة رساله لكل رجال الاعمال المُبذرين بدنياهم وبخيلين لآخرتهم ، ما راح يبقالك بهالدنيا الا الفلوس اللي تتصدق فيها والا كل شيء بيروح، اغتنمو دنيتكم في سعادتكم بإسعاد غيركم من الفقارى والمحتاجين .
وتابع آخر : حلقة اليوم من مسلسل شير شات ناريه مميزه وجميلة.
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