ميسي يشجع ليفربول لشعوره بالتهديد

نواف السالم(صدى):

يبدو أنه يتوجب على نجم برشلونة ليونيل ميسي، اليوم السبت، أن يشجع ليفربول الإنجليزي في مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخشى ليونيل ميسي أن يحقق الريال، اليوم انتصار جديد، حيث يعد هذا الانتصار بمثابة تهديد يلاحق الأرقام الشخصية لنجم البرسا.

وحقق ميسي البطولة الأوروبية 4 مرات في الأعوام التالية 2006 و2009 و2011 و2015، بينما استطاع الدون أن يلحق بيمسي وحصد البطولة في 4 مرات أيضًا عام ، 2008 و2014 و2016 و2017، وتبقى الليلة هي الفيصل بين الدون والبرغوث الأرجنتيني.

كما يساهم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أيضًا، بشكل كبير في اقتناص جائزة الكرة الذهبية التي انحصرت بين ميسي ورونالدو في الأعوام الأخيرة، ويتعادل الاثنان بالتتويج بالكرة الذهبية 4 مرات في تاريخهما.