التشكيل الرسمي للريال وليفربول في نهائي كييف

ماجد محمد(صدى):

أعلن كلا من ريال مدريد الإسباني بقيادة زين الدين زيدان، وليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، التكيل الرسمي لكليهما في نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب في كييف.

وشهد تشكيل الريال مفاجأة باستبعاد غاريث بيل والاحتفاظ به احتياطيًا بجانب اللاعب العائد من الإصابة كارفخال.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو – فاران – راموس – كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – مودريتش – إيسكو

خط الهجوم: رونالدو – بنزيما

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمي: كاريوس

خط الدفاع: ارنولد – فان دايك – لوفرين – روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم – ميلنر – هيندرسون

خط الهجوم: ماني – فيرمينيو – محمد صلاح