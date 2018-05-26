قبل دقائق من نهائي كييف.. السفير البريطاني بالقاهرة: أسد يا أبو صلاح
حرص السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن ، اليوم السبت، على تشجيع نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريال .
وقبل دقائق من انطلاق نهائي كييف، نشر السفير البريطاني صورة تجمعه بصلاح عبر ” تويتر ” ، معلقًا: ” عايزينك أسد يا أبو صلاح ” .
ويترقب العالم اليوم نهائي أحد أكبر البطولات على مستوى العالم بين ريال مدريد الإسباني الذي وصل للنهائي على حساب بايرن ميونخ ، وليفربول الإنجليزي الذي تغلب على روما الإيطالي ليصل النهائي.
عايزينك أسد يا أبو صلاح
🏆🙏🏼 #UCLfinal#كلنا_ليفربول pic.twitter.com/refx61Ksz4
— British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) May 26, 2018
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