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قبل دقائق من نهائي كييف.. السفير البريطاني بالقاهرة: أسد يا أبو صلاح

قبل دقائق من نهائي كييف.. السفير البريطاني بالقاهرة: أسد يا أبو صلاح
طلال الغامدي(صدى):

حرص السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن ، اليوم السبت، على تشجيع نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريال .

وقبل دقائق من انطلاق نهائي كييف، نشر السفير البريطاني صورة تجمعه بصلاح عبر ” تويتر ” ، معلقًا: ” عايزينك أسد يا أبو صلاح ” .

ويترقب العالم اليوم نهائي أحد أكبر البطولات على مستوى العالم بين ريال مدريد الإسباني الذي وصل للنهائي على حساب بايرن ميونخ ، وليفربول الإنجليزي الذي تغلب على روما الإيطالي ليصل النهائي.


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