قبل دقائق من نهائي كييف.. السفير البريطاني بالقاهرة: أسد يا أبو صلاح

طلال الغامدي(صدى):

حرص السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن ، اليوم السبت، على تشجيع نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الريال .

وقبل دقائق من انطلاق نهائي كييف، نشر السفير البريطاني صورة تجمعه بصلاح عبر ” تويتر ” ، معلقًا: ” عايزينك أسد يا أبو صلاح ” .

ويترقب العالم اليوم نهائي أحد أكبر البطولات على مستوى العالم بين ريال مدريد الإسباني الذي وصل للنهائي على حساب بايرن ميونخ ، وليفربول الإنجليزي الذي تغلب على روما الإيطالي ليصل النهائي.