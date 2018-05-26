بالفيديو.. حدث عطل بمجرى الصرف.. فاكتشف مخزن سلاح من الحرب العالمية

لندن(صدى):

اكتشف رجل بريطاني يُدعى ” كريس سكوت ، 40 عاماً ” مخبأ سرياً يعود تاريخه لحقبة الحرب العالمية الثانية ، أثناء إصلاحه المجاري في حديقة منزله الخلفية بمدينة ميدلزبرو.

وبينما كان كريس يتفحص غطاء الصرف الصحي في حديقة منزله الخلفية، لاحظ وجود فتحة عميقة تحت الغطاء فقرر استكشاف الأمر.

وأمضى سكوت ما يقرب من 48 ساعة وهو يفرغ الحفرة من مياه الصرف الصحي التي كانت تغمر المكان، بمساعدة عامل البناء توني سيزر، قبل أن يكتشفا وجود ملجأ ذي جدران إسمنتية يتألف من غرفتين ومنفذين للهروب.

وكان عامل البناء توني الذي ساهم في إجراء أعمال ترميم للعقار، قد أقنع صاحب المنزل كريس بتفحص مصرف المجاري بعدما لاحظ خروج المياه منه.

وقد احتوى التجويف الأول على سلم بارتفاع 10 أقدام يؤدي إلى غرفتين إضافيتين مبنيتين من الإسمنت المسلح، حيث بلغت مساحة الغرفة الأولى ما يقارب 12 متراً مربعاً ، بينما بلغت مساحة الغرفة الثانية 15 متراً مربعاً.

وفي نهاية الغرفة الثانية، اكتشف كريس وتوني سلماً آخر يعتقد بأنه كان معداً للفرار من المكان في حالات الطوارئ .