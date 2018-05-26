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بالفيديو..مصادرة زيوت قلي غير صالحة للاستخدام الآدمي في عسير

بالفيديو..مصادرة زيوت قلي غير صالحة للاستخدام الآدمي في عسير
أبها(صدى):

تمكنت بلدية بللحمر التابعة لأمانة منطقة عسير ضمن حملة غذاؤكم أمانة من مصادرة زيوت قلي غير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر ب 15 لتر وايضاً بعض البهارات الفاسده والشبوك الشوي المصديه.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات على كافة المخالفين.


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