بالفيديو..مصادرة زيوت قلي غير صالحة للاستخدام الآدمي في عسير
تمكنت بلدية بللحمر التابعة لأمانة منطقة عسير ضمن حملة غذاؤكم أمانة من مصادرة زيوت قلي غير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر ب 15 لتر وايضاً بعض البهارات الفاسده والشبوك الشوي المصديه.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات على كافة المخالفين.
تستمر جهود بلدية #بللحمر التابعة لأمانة منطقة #عسير في حملة #غذاؤكم_أمانة حيث تم مصادرة زيوت قلي غير صالحة للاستخدام الآدمي ، تقدر ب 15 لتر وايضاً بعض البهارات الفاسده والشبوك الشوي المصديه، مع تطبيق لائحة الجزاءات على كافة المخالفين. pic.twitter.com/DZSsBEaLJ2
— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) May 26, 2018
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