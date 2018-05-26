” الحج ” و ” الإحصاء ” يجتمعان من أجل تدشين وحدة إحصائية

نايف السالم(صدى):

اجتمع الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة ، اليوم السبت، مع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي بمقر الهيئة، وذلك لبحث تأسيس وحدة إحصائية، وسبل الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة في تعزيز اتخاذ القرارات في تطوير قطاعي الحج والعمرة.

وقال “مشاط” أن الوزارة تعمل جاهدةً لتطوير كافة الخطط والعمليات المتعلقة بالحج والعمرة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، موضحا أن أولى خطوات التطوير تأتي بتطوير منظومة جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها، وإنشاء وحدة الإحصاء في الوزارة سيسهم في تعزيز خطط الوزارة وتطويرها وفق أحدث الممارسات الإحصائية، معرباً عن شكره لرئيس هيئة الإحصاء ومنسوبي الهيئة على ما يقدمونه من جهود وحرصهم على تذليل كافة العقبات لتعاون مثمر وبناء.

ومن جانبه شدد الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء ، على حرص الهيئة على بناء قنوات لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز أعمالها ورفع موثوقيتها، مؤكدًا أن جهود الهيئة لا تقتصر على تقديم المعلومة الإحصائية، بل تتعدى ذلك للعمل على تحليل كافة البيانات للخروج بمنتجات إحصائية مبتكرة، تساعد صانع القرار على اختيار القرار السليم.