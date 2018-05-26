“شيكابالا ” موجود في الدوري السعودى لموسم جديد

ماجد محمد(صدى):

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم السبت، تجديد عقد إعارة اللاعب محمود عبد الرازق الشهير ب ” شيكابالا ” في الدوري السعودي.

وتفاوض ” شيكابالا ” منذ أيام مع إدارة الزمالك، حول وجود عرض سعودي سيصل النادي الأبيض خلال ساعات للتعاقد معه، موضحًا أنه يريد تكرار التجربة السعودية في الموسم المقبل، حيث لعب في الموسم المنصرم، مع نادي الرائد السعودي، ونجح في قيادته للبقاء بدوري المحترفين، بعد خوض ملحق فاصل.

وأعطى مجلس الزمالك الضوء الأخضر لشيكابالا، من أجل مواصلة مسيرته بالدوري السعودي، وينتظر المجلس وصول العرض الرسمي، للموافقة على رحيله سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.