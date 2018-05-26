أول طائرة إغاثة إماراتية تصل لـ” سقطرى “

فهمي محمد(صدى):

نجحت أول طائرة إغاثة إمارتية في الوصول إلى أرخبيل سقطرى في اليمن، اليوم، تحمل على متنها أربعين طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية مقدمة من المؤسسة لسكان الجزيرة التي تعرضت لإعصار ” ماكونو ” وحولها إلى منطقة منكوبة.

وقامت فرق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع تلك المساعدات على المتضررين في الجزيرة، والتي يعيشها سكانها في المناطق الأكثر تضررا من الإعصار، خاصة المناطق الساحلية وتلك القريبة من الأودية والتي يصعب الوصول إليها نتيجة التأثيرات التي خلفها ” ماكونو “، وتحديدا منطقة قلنسيا التي صُنفت بأنها الأكثر تأثرا من تلك الحالة المدارية.

ومن جانبه، صرح مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية: إن ” هذه المساعدات تأتي استمرارا للمساعدات التي سبق وأن وجَّه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق؛ انطلاقا من مشاعر الأخوة وحرصا على تخفيف معاناته الحياتية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا، وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك “.