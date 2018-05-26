بالفيديو.. ” ميكونو ” يسجل أعلى معدل أمطار في العالم بصلالة
سجل إعصار ” ميكونو ” أعلى معدل للأمطار في العالم في مدينة صلالة العمانية، وذلك بالتزامن مع تحرك ” ميكونو ” ، حيث تراوحت كمية الأمطار ما بين 200 و600 ملليمتر، مما أدى إلى فيضان عدد من الأودية.
وأظهرت مجموعة من مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مروعة للرياح والأمطار والفيضانات التي تسبب بها إعصار ” ميكونو ” في مدينة صلالة.
وفي السياق ذاته، كشفت الشرطة العمانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الإعصار ميكونو إلى ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد وفاة شخص جراء انجراف سيارته في أحد الأودية بمنطقة عوقد.
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خديجه[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يسترها ويحفط الجميع ويكفينا الشرور
عمار[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم صيبا نافعا سبحان الله