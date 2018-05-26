جامعة جدة تعلن فتح باب القبول لطلاب البكالوريوس

نايف السالم(صدى):

كشفت جامعة جدة عن فتح باب القبول، غدا الأحد، للطلاب والطالبات بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1440هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية التي يطلقها وكيل الجامعة بحلتها الجديدة غدا ، حيث يستمر القبول حتى 23 شوال المقبل .

وأعلنت الجامعة عن تخصصات تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية، كما استحدثت برامج أكاديمية متوافقة مع رؤية المملكة 2030 والتوجه الحكومي الساعي إلى المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل .

وصرح الدكتور عامر الزائدي، عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة، عن حرص مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، على إتاحة الفرصة لقبول أكبر عدد من الطلاب والطالبات بالجامعة فقد تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعة للعام الجامعي القادم بصورة كبيره وصلت إلى ٦٦٪ ، في العديد من التخصصات النوعية الجديدة التي تطرح لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية.

وأوضح ” الزائدي ” أن مرحلة تقديم طلبات القبول هذا العام ستستمر 40 يوماً لإتاحة الفرصة بشكل مناسب أمام كافة الطلاب والطالبات الراغبين في الانضمام إلى الجامعة خلال الفترة المقبلة، يعقبها مرحلة تأكيد طلب القبول والتي تبدأ من 24/10/1439هـ وتمتد حتى 27/10/1439هـ، على أن يتم إعلان النتائج يوم الثلاثاء الموافق 4/11/1439هـ.

ويذكر أن التخصصات الجديدة التي تم اعتمادها شملت المسارين العلمي والإنساني، إذ تم استحداث تخصصات في المسار العلمي مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، هندسة اليرمجيات، علوم البيانات وتحليلها، تقنية المختبرات الطبية إضافة إلى تخصصات جديدة في المحاسبة منها إدارة المخاطر والتامين، علاوة على تخصصات جديدة في الهندسة مثل هندسة استدامة المياه والتحلية، وهندسة نظم الطاقة، إضافةً إلى فتح باب القبول بكلية الطب للطالبات لأول مرة . أما تخصصات المسار الإنساني التي اعتمدتها جامعة جدة هذا العام فشملت، الدراسات القضائية، العلوم الرياضية، الإعلام الرقمي والترجمة.

وناشد ” الزائدي ” كافة المتقدمين والمتقدمات للقبول بجامعة جدة إلى إتباع خطوات القبول وفق التواريخ المحددة لذلك والحرص على تأكيد طلب القبول، مشيراً إلى أن إعلان القبول النهائي سيكون بتاريخ 4 ذي القعدة 1439هـ ، لافتًا إلى أن الدعم أو الاستفسار سيتم من خلال خاصية المحادثة الفورية ومشاركة الشاشة التي تم استحداثها لهذا العام من خلال بوابة القبول وموقع عمادة القبول والتسجيل للتواصل مباشرةً مع فريق دعم للشطرين.