بالصور.. أمانة نجران ترفع جاهزيتها لمواجهة مخاطر ” ميكونو “

نايف السالم(صدى):

رفعت أمانة منطقة نجران والبلديات المرتبطة بها في المراكز والمحافظات، اليوم السبت، درجة الجاهزية والتأهب لمواجهة مخاطر إعصار ميكونو المحتمل وصوله إلى منطقة نجران خلال الأيام القادمة.

وأكد أمين منطقة نجران، المهندس حمد بن حسين عيبان، خلال الجولة الميدانية التي قام بها لعدد من المواقع على استكمال أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في المنطقة استعداداتها اللوجستية والفنية؛ ورفع درجة الجاهزية والتأهب بمستويات عالية؛ لموجهة مخاطر إعصار ميكونو، وتسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية ومتابعة الأوضاع أولاً بأول؛ من قبل فريق الطواري والأزمات والكوارث بالأمانة وبلدتها المرتبطة.

وأشار ” آل عيبان ” إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات أمير منطقة نجران ونائبه وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، ان فرق الطواري والأزمات والكوارث بالأمانة والبلديات المرتبطة أنهت كافة استعداداتها لمواجهة مخاطر الأعصار المحتملة وذلك من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية مجهزة بالمعدات والآليات للتدخل عند الحاجة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.