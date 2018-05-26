للمرة الثانية.. اجتماع قمة بين زعيمي الكوريتين

سول(صدى):

اجتمع ” مون جيه- إن ” رئيس كوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.

وصرح مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن مون وكيم اجتمعا شمال الحدود شديدة التحصين بعد ظهر اليوم، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونجيانج وواشنطن.

ومن جانبهم، تكهن مسؤولون إن ” مون ” سيعلن نتيجة اجتماعه مع كيم الذي استمر ساعتين صباح غد الأحد.