للمرة الثانية.. اجتماع قمة بين زعيمي الكوريتين
اجتمع ” مون جيه- إن ” رئيس كوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ثاني اجتماع قمة بين الكوريتين خلال شهرين.
وصرح مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن مون وكيم اجتمعا شمال الحدود شديدة التحصين بعد ظهر اليوم، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونجيانج وواشنطن.
ومن جانبهم، تكهن مسؤولون إن ” مون ” سيعلن نتيجة اجتماعه مع كيم الذي استمر ساعتين صباح غد الأحد.
عمار[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 42 دقيقة
السبب الحقيقي ان امريكا تحترم الطرف الذي لا يخضع لها ولا يطأطأ رأسه طالبا دعمها ومساندتها للبقاء على الكرسي
جميل لو جمعت بين القوة والهيبة … تعزك وترفعك امام عدوك
طلال[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 42 دقيقة
من طرف الخلافات والبلبلة في العالم. صنع أمريكي. …وهذا من أجل رفع الاقتصاد الأمريكي. على حساب الغير. ……..انتو صدقتو. أقوال علاقة مترابطة بين إيران وأمريكا. وإسرائيل وبعض من دول الخليج. …بس السياسة تعمل أكثر ممالايصدق. …وهي. العبة القردية. اولعبة القرود