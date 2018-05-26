بالصور.. رفع بعض الغرف الجاهزة المهملة وتنظيف الساحات بالرياض
واصلت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية السلي، اليوم السبت، جولاتها اليومية ضمن حملة إزالة التلوث البصري.
ونشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح أعمال الحملة؛ حيث قامت البلدية بتنظيف عدد من الساحات من المخلفات، كما تم رفع بعض الغرف الجاهزة المهملة.
خديجه[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يقويهم ويعطيهم الف عافيه
ماجد[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 59 دقيقة
نبغي الافضل دائما ونتمني مزيد من الاهتمام والنضافه