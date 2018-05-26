بالصور.. رفع بعض الغرف الجاهزة المهملة وتنظيف الساحات بالرياض

عادل الحربي(صدى):

واصلت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية السلي، اليوم السبت، جولاتها اليومية ضمن حملة إزالة التلوث البصري.

ونشرت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح أعمال الحملة؛ حيث قامت البلدية بتنظيف عدد من الساحات من المخلفات، كما تم رفع بعض الغرف الجاهزة المهملة.