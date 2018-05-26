” فيات كرايسلر ” تستدعي 4.8 مليون سيارة لعطل في نظام التحكم في سرعة السير

متابعات(صدى):

أعلنت شركة السيارات العالمية ” فيات كرايسلر ” عن استدعاء 4.8 مليون سيارة لمشكلة قد تمنع السائقين من وقف نظام التحكم في سرعة السير Cruise Control، وعقب حادثة وحيدة متعلقة بالمشكلة بدون إصابات.

وقد يحدث العطل عند تسارع السيارة أثناء تشغيل نظام التحكم الذاتي في سرعة السير، خاصة أثناء صعود التلال أو الطرق المرتفعة بغرض الحفاظ على السرعة، ما قد يؤدي لعطل كهربائي.

في حالة حدوث العطل، سيعجز السائق عن وقف النظام بالطرق المعتادة، سواء عبر الضغط الخفيف على المكابح أو تحريك المفتاح المخصص للنظام، ولكن بإمكان السائقين إبطاء السيارة عبر الضغط الكامل على المكابح.

ويشمل الاستدعاء الموديلات الآتية:

• 2015-17 Chrysler 200 sedan

• 2014-18 Chrysler 300 sedan

• 2014-18 Dodge Charger sedan

• 2014-18 Dodge Durango SUV

• 2014-18 Dodge Journey crossover

• 2014-18 Jeep Cherokee SUV

• 2014-18 Jeep Grand Cherokee SUV

• 2014-18 Ram 2500 pickup

• 2014-18 Ram 3500 cab chassis

• 2014-18 Ram 3500 pickup

• 2014-18 Ram 4500/5500 cab chassis

• 2014-19 Ram 1500 pickup

• 2015-18 Dodge Challenger coupe

• 2017-18 Chrysler Pacifica minivan

• 2018 Jeep Wrangler