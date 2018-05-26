بسبب الفيلم المسىء للرسول.. غلق اليوتيوب في مصر لمدة شهر

القاهرة(صدى):

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو ” يوتيوب ” لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ويُذكرأن محمد حامد سالم، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول ” صلىوسلم ” ، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع ” اليوتيوب ” على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلىوسلما .

وقد اختصم المحامى محمد حامد في الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم ، مشيرًا إلى أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافي مقامه الكريم .