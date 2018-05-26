بالفيديو.. أم تصطحب طفليها لحفل لتعاطي المخدرات وتعرضهما للخطر

واشنطن(صدى):

عرضت امرأة أمريكية طفليها للخطر خلال حفل لتعاطى المخدرات بإحدى المنازل في فلوريدا الأمريكية .

وكانت وضعت الأم ٢٣ عاما، طفليها البالغان عاما وثلاثة أعوام على حافة الطابق الثانى من المنزل أي على ارتفاع ما يقرب من عشرين قدم، وأظهرت كاميرا الشرطة رفض المرأة المساعدة من رجال الشرطة الذين حضروا لإنقاذ الطفلين اللذان كانا يبكيان في خوف، وتم سحبهما للداخل بنجاح كما أعيدت الأم أيضا للداخل.

حضرت الشرطة بعد استغاثات من الجيران، وألقي القبض على الأم التي قد تواجه عقوبة السجن.