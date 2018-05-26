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  3. قبل نهائي دوري الأبطال.. تحذيرات بوجود قنبلة تغلق 5 محطات مترو بكييف

قبل نهائي دوري الأبطال.. تحذيرات بوجود قنبلة تغلق 5 محطات مترو بكييف

قبل نهائي دوري الأبطال.. تحذيرات بوجود قنبلة تغلق 5 محطات مترو بكييف
كييف(صدى):

قامت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، بإغلاق خمس محطات مترو في العاصمة كييف.

وأوضحت مصادر، أن الإغلاق جاء بسبب تحذير من وجود قنبلة في مترو الأنفاق؛ مما أدى إلى إغلاق المحطات الخمس.

ومن الجدير بالذكر، أن كييف، ستشهد نهائي دورى أبطال أوروربا بين نادي ليفربول الإنجليزى، وريال مدرير الإسبانى، مساء اليوم السبت.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا برشلوني مقهور 😂

[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة

اعتقد فيه تأجيل لنهائي دوري ابطال اوروباء

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة

الاخوان دمروا العالم

#ليفربول_ريال_مدريد
#جمهوره_حماه

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 1 ساعة

صلاح لو حصله حاجه مش هيكفينا ولا كييڤ ولا ليفربول ولا انجلترا كلها

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب والنهائي 😂😂

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