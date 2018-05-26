قبل نهائي دوري الأبطال.. تحذيرات بوجود قنبلة تغلق 5 محطات مترو بكييف

كييف(صدى):

قامت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، بإغلاق خمس محطات مترو في العاصمة كييف.

وأوضحت مصادر، أن الإغلاق جاء بسبب تحذير من وجود قنبلة في مترو الأنفاق؛ مما أدى إلى إغلاق المحطات الخمس.

ومن الجدير بالذكر، أن كييف، ستشهد نهائي دورى أبطال أوروربا بين نادي ليفربول الإنجليزى، وريال مدرير الإسبانى، مساء اليوم السبت.