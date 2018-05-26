قبل نهائي دوري الأبطال.. تحذيرات بوجود قنبلة تغلق 5 محطات مترو بكييف
قامت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، بإغلاق خمس محطات مترو في العاصمة كييف.
وأوضحت مصادر، أن الإغلاق جاء بسبب تحذير من وجود قنبلة في مترو الأنفاق؛ مما أدى إلى إغلاق المحطات الخمس.
ومن الجدير بالذكر، أن كييف، ستشهد نهائي دورى أبطال أوروربا بين نادي ليفربول الإنجليزى، وريال مدرير الإسبانى، مساء اليوم السبت.
طلال[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا برشلوني مقهور 😂
ماجد[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد فيه تأجيل لنهائي دوري ابطال اوروباء
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة
الاخوان دمروا العالم
#ليفربول_ريال_مدريد
#جمهوره_حماه
عمار[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 1 ساعة
صلاح لو حصله حاجه مش هيكفينا ولا كييڤ ولا ليفربول ولا انجلترا كلها
همس[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب والنهائي 😂😂