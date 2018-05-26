بالفيديو.. كوريا الشمالية تبدأ عهد جديد بتدمير الموقع النووي ” بونغي – ري “

بيونج يانج(صدى):

قامت كوريا الشمالية أول أمس الخميس، بتدمير أحد المواقع النووية في موقع يعرف بـ ” بونغي – ري ” ؛ وذلك أمام عدسات كاميرات االقنوات الفضائية العالمية.

حيث يضم موقع ” بونغي – ري ” ثلاثة أنفاق تستخدم للتجارب النووية، كما شهد من قبل إجراء ست تجارب نووية منذ أكتوبر 2006 وحتى سبتمبر 2017م.

وفي هذا السياق، أكدت بيونغ يانغ أن عمليات التفجير لم تسفر عن أي تسرب للمواد المشعة أو أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكورية الشمالية، سمحت لعدد من الصحفيين من كوريا الجنوبية والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمختصين؛ لحضور لحظة التفجير.