بعد تمكنهم من فك لغز جريمتي اغتيال.. أمير القصيم يشيد برجال أمن المنطقة

سالم المطيري(صدى):

أبدى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، عن فخره واعتزازه بما بذله رجال الأمن بـ ” القصيم ” .

حيث أسفرد جهودهم التي بذلوها في الكشف عن جريمتي الاغتيال؛ التي أودت بحياة الدكتور إبراهيم الغصن في مدينة بريدة، وكذلك التي تعرض لها أحد المواطنين بمحافظة الشماسية.

كما أشار الأمير ” فيصل ” لجهود ضباط وأفراد فريق العمل الذي تم تشكيله لهاتين القضيتين، حيث تمكنوا في فترة وجيزة من القبض على الجناة؛ وذلك بالرغم من الغموض الذي لف الجريمتين.

وكانت شرطة منطقة القصيم تمكنت خلال 48 ساعة، من فك الخيوط الرئيسية في جريمتي القتل اللتين وقعا بمدينة بريدة ومحافظة الشماسية.