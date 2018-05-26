وظيفة مضخة المياه في السيارة ومؤشرات تلفها

متابعات(صدى):

أكد خبراء في مجال السيارات ، أنه يجب الاهتمام بسيارتك وإجراء الصيانة الدورية لها بإنتظام، من أجل الحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي .

ومن الأجزاء الهامة جدا التي يجب العناية بها هي مضخة المياه، فهي الجزء المسؤول عن ضخ سائل التبريد باستمرار لمحرك سيارتك لكي لا تزداد سخونته.

وفي حال وجود تسريب أو تعطل لمضخه المياه ولم تنتبه له قد يسبب أضراراً جسيمة لمحرك سيارتك، ونستعرض هنا عدد من المؤشرات التي تدل على تلف مضخة المياه أو وجود تسريب منها.

1 – ارتفاع حرارة المحرك

حال تلف المضخة ستجد حرارة المحرك ترتفع بإستمرار حتى في القيادة لمسافات قليلة، لأنها هي المسؤولة عن تبريد المحرك.

2 – وجود تسرب للماء

حال وجود تسرب للماء أسفل السيارة فهذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في مضخة الماء نفسها، وهو ما يجب الانتباه إليه.

3 – أصوات مزعجة:

قد تسمع أصوات مزعجة بجانب المحرك، هذه الأصوات تصدر في حال تلف في بلية مضخة الماء، فتلف البلية يتسبب في تعثر دوران محرك المضخة ما يصدر أصواتًا نتيجة توقف الأحزمة المرتبطة بالمضخة.

4 – بخار كثيف من الردياتير

إذا وجدت خروج أبخرة كثيفة من ردياتير السيارة، فهذا يدل على الارتفاع الكبير للماء داخل نظام التبريد، وفي حال وجدت المروحة تعمل فهذا مؤشر على توقف مضخة المياه.