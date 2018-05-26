الخدمات الطبية للقوات المسلحة توضح تفاصيل حريق مستشفى الملك فهد

نايف السالم(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، تفاصيل ما تم تداوله عن اندلاع حريق بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وذلك في بيان أصدرته.

وأشار البيان الصادرعن الخدمات الطبية للقوات المسلحة إلى نشوب حريق بإحدى إطارات شاحنة داخل المستشفى مما نتج عنه انتشار دخان.

وأضاف فرق الدفاع المدني وفرق الأمن والسلامة بالمستشفى قامت بالتحرك على الفور وسيطرت على الحريق بوقت قياسي، ولم تحدث أي إصابات؛ حيث تم إخلاء بعض أقسام المستشفى المحيطة بموقع الحريق كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المرضى.