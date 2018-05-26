” الحربي ” عن ناصر القصبي: أخشى أن يحرق نفسه ويتورط في التكرار
وجه الفنان إبراهيم الحربي، رسالة لزميله الفنان ناصر القصبي؛ وذلك خلال لقائه ببرنامج ” تالي الليل ” .
حيث حث ” الحربي ” الفنان ناصر القصبي على التغيير بين الحين والآخر وعدم تكرار ذات النمط التمثيلي؛ حتى لا تحترق نجوميته.
وأضاف: ” القصبي فنان رائع وموهوب، ويتمتع بشعبية كبيرة ونادرة، ولكن أخشى أن يحرق نفسه ويتورط في التكرار، خاصة وأن لديه الكثير ليقدمه خارج إطار الكوميديا، ويمكن أن يتجه لأداء الأدوار التراجيدية؛ حتى يبرز إمكانياته بشكل أكبر ” .
طلال[ عدد التعليقات: 877 ] نشر منذ 54 دقيقة
أتفق معك تماما..
ماجد[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 54 دقيقة
إلى الآن لا يوجد عندنا ممثلين زي عبدالحسين وخالد النفيسي
خديجه[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله صادق اتفق معك الله يطول بعمرك