مدرب الفراعنة يرفض الهجوم على لاعبيه عقب مباراة الكويت

ماجد محمد(صدى):

صرّح الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، أنه يرفض الهجوم على لاعبيه عقب التعادل في المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام منتخب الكويت، أمس الجمعة؛ حيث ظهر الفريق بأداء أقل من المباريات السابقة.

وأوضح كوبر قائلًا: ” لدينا العديد من اللاعبين الجدد الذي انظر إلى مستواهم قبل المونديال، ولا بد وأن نعذر جميع اللاعبين هم قادمون من الراحة ونحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم. ”

وتابع: ” التعادل أمام الكويت أفضل من الخسارة وأرفض توجيه أي لوم للاعبي المنتخب على عدم الفوز اليوم، أنا أنظر إلى بعد آخر في هذه المباريات الودية. ”

وأضاف مدرب الفراعنة موضحًا: ” لدي بعض التقييم على أداء اللاعبين ولكن سوف أتناقش مع الجهاز الفني على مستوى جميع اللاعبين خاصة وأنه يوجد العديد منهم يشارك للمرة الأولى مع المنتخب ومن ضمنهم على سبيل المثال مدافع الزمالك محمود حمدي الونش. “