بالفيديو.. إعصار ” مكونو ” يقترب من المملكة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن اقتراب إعصار ” مكونو ” من المملكة، حيث بيّنت أن أجواء محافظة الخرخير الواقعة بمنطقة نجران جنوب المملكة، تشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح وتشكيلات من السحب المنخفضة، وذلك مع اقتراب العاصفة المدارية ” مكونو ” من المنطقة.
ومن جانبه، رفع الدفاع المدني بمنطقة نجران درجة جاهزيته لمواجهة الطوارئ التي قد تنتج عن تبعات آثار الإعصار ” مكونو ” ، حيث أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أنه قد تم اتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الإعصار.
فيما دعا ” مدني نجران ” السكان، لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة بالمنطقة خلال الأيام القادمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج في هذه الفترة.
جدير بالذكر، أن إعصار ” مكونو ” قد اجتاح سواحل محافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان، مساء أمس الجمعة، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة، مما أسفر عن مصرع شخصين.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم الطف بنا واسترها ياااااااااااارب
ماجد[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب علي الجميع الحرص الشديد ,,, سبحان الله
طلال[ عدد التعليقات: 877 ] نشر منذ 1 ساعة
قدرة الله فوق كل شي احمينا يارب واغفر لنا وارحمنا برحمتك