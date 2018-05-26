بالفيديو.. إعصار ” مكونو ” يقترب من المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن اقتراب إعصار ” مكونو ” من المملكة، حيث بيّنت أن أجواء محافظة الخرخير الواقعة بمنطقة نجران جنوب المملكة، تشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح وتشكيلات من السحب المنخفضة، وذلك مع اقتراب العاصفة المدارية ” مكونو ” من المنطقة.

ومن جانبه، رفع الدفاع المدني بمنطقة نجران درجة جاهزيته لمواجهة الطوارئ التي قد تنتج عن تبعات آثار الإعصار ” مكونو ” ، حيث أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أنه قد تم اتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الإعصار.

فيما دعا ” مدني نجران ” السكان، لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة بالمنطقة خلال الأيام القادمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج في هذه الفترة.

جدير بالذكر، أن إعصار ” مكونو ” قد اجتاح سواحل محافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان، مساء أمس الجمعة، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة، مما أسفر عن مصرع شخصين.