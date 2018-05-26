بالصور.. ” بن شرقي ” و ” الحبسي ” بملابس الإحرام

ماجد محمد(صدى):

وصل المغربي أشرف بن شرقي، و العماني علي الحبسي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى مدينة مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، حيث وثقت بعض الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعبين وهما بملابس الإحرام أمام الكعبة الشريفة.

جاء ذلك بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني للاعبي الهلال، اليوم السبت، ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم غدًا الأحد.