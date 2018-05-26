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جماهير الاتحاد في انتظار الإعلان عن أكبر عقد رعاية في المملكة

جماهير الاتحاد في انتظار الإعلان عن أكبر عقد رعاية في المملكة
ماجد محمد(صدى):

ينتظر عشاق ومحبي نادي الاتحاد، اليوم السبت، الإعلان عن أكبر عقد رعاية في المملكة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيله عصر اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، على موقع ” تويتر ” ، في وقتٍ سابق، مقطعًا مصورًا لرئيس مجلس إدارة النادي، نواف المقيرن، وهو يقول: ” عقد رعاية الأكبر في المملكة العربية السعودية ” ، بينما لم يتم الكشف عن المزيد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 54 دقيقة

اجل منتظرين الافضل

[ عدد التعليقات: 4775 ] نشر منذ 49 دقيقة

بالتوفيق ***

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 23 دقيقة

هيااااااط و شو إعلامي

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