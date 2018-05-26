الأمير تركي الفيصل يعلن اعتزاله الوسط الرياضي ويكشف عن المصاعب التي واجهته

نواف السالم(صدى):

أعلن الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، رئيس نادي الأهلي السابق، في رسالة خاصة بعث بها للمقربين، اعتزاله الوسط الرياضي، بعد خدمة الأهلي، كمحبٍ أوعضو شرف أو رئيس هيئة أعضاء الشرف أو رئيس النادي.

وقال الأمير ” تركي ” : ” صمت كثيرًا لمصلحة الأهلي، والحمد الله الأهلي الآن في أيدٍ أمينة، وأتمنى للإدارة الجديدة كل التوفيق ” .

وكشف عن بعض الصعوبات التي واجهها، قائلآ: ” : حينما استلمت النادي كان الوضع لا يسر؛ فالمصروفات كبيرة لسوء التعاقدات والسمسرة وانعدام الدعم، والقضايا كثيرة والمشاكل لا يتصورها الجمهور ” .

مضيفًا: ” كان شغلي الشاغل هو سمعة النادي، وسمعة رجاله وقبلت التحدي، ولم يكن في حسباننا أن ننافس على الدوري، بل الحصول على مركز متقدم ” ، كما أعرب الأمير ” تركي ” عن أسفه الكبير للجميع بعدم تحقيق البطولة.