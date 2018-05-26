الأربعاء القادم.. وزير الإسكان يجيب على تساؤلات الشورى حول منجزات الوزارة

نايف السالم(صدى):

يحضر معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي ستعقد – بمشيئة الله – يوم الأربعاء 15 / 9 / 1439هــ ،وذلك بناءً على طلب من المجلس .

ويجيب معالي وزير الإسكان خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها , كما يستمع أعضاء المجلس لشرح من معاليه عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة .

ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير الإسكان على البريد الإلكتروني هنا أو على الفاكس ذي الرقم 0114413430 .