الأربعاء القادم.. وزير الإسكان يجيب على تساؤلات الشورى حول منجزات الوزارة
يحضر معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي ستعقد – بمشيئة الله – يوم الأربعاء 15 / 9 / 1439هــ ،وذلك بناءً على طلب من المجلس .
ويجيب معالي وزير الإسكان خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها , كما يستمع أعضاء المجلس لشرح من معاليه عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة .
ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير الإسكان على البريد الإلكتروني هنا أو على الفاكس ذي الرقم 0114413430 .
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