اختبار قياس لأعضاء ” الأمر بالمعروف ” .. و ” السند ” يكشف شروط منحهم رخصة العمل الميداني

علي القحطاني(صدى):

وقعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتفاقية مع مركز ” قياس ” لاختبار أعضاء الهيئة في المهارات والمعارف، لمنحهم رخصة العمل الميداني.

وكشف الدكتور عبدالرحمن السند، الرئيس العام للهيئة، عن شروط منح أعضاء الهيئة رخصة العمل الميداني، ووهي: الحصول على الدبلوم العالي، فضلًا عن الحصول على المؤهل الشرعي.

وأكد ” السند ” ، أن ” الدبلوم ” ، يعد أحد اشتراطات مزاولة المهنة، ويشمل كل التخصصات المطلوبة التي تعين عضو الهيئة على أداء عمله، ويسبقه اشتراط الحصول على المؤهل الشرعي ” شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدا ” ، ليصبح أحد متطلبات التوظيف في العمل الميداني بالهيئة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبدالرحمن السند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب الدبلوم التأهيلي لأعضاء الهيئة، الذي أقامه المعهد العالي بجامعة أم القرى، أمس الأول.