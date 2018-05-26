إيقاف السجن عن مسن اعتدى على أرض مواطن.. والسبب ” كبر السن “

نايف السالم(صدى):

أبدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، تأييدها للحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، بحق مسن في الـ70 تعدى على عقار مواطن.

حيث قررت المحكمة حبسه 15 يومًا مع وقف التنفيذ لكبر سنه، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه، وبات الحكم نهائيًا.

ووفقُا للشكوى التي تم تقديمها في حق ” المسن ” الذي تجاوز الـ 70 ، فإن المتهم اعتدى على أرض مواطن ونزع العلامات التي وضعها لحمايتها، حيث أقر ” المسن ” بأنه أزال العلامات حول العقار؛ ما دفع المواطن لتقديم شكوى للجهات المختصة؛ ليتم تحويل نزاعهما للنيابة العامة.

يُذكر أن المحكمة انتهت إلى تعزيزه بالسجن 15 يومًا مع وقف التنقيذ، وأخذ التعهد اللازم عليه.