بالفيديو.. ” المغامسي ” يكشف عن كلمات مطمئنة قالها له سمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

كشف الداعية الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن كلمات قالها له سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، وذلك خلال لقاء جمعهما، دار خلاله حديث حول قضية أهمية الاعتدال والإسلام الوسطي.

حيث قال ” المغامسي ” : أذكر أن سموه قال بمعنى قريبًا من اللفظ ” نحن ليس أمامنا إلا أن نقبل هذه الرايات المتطرفة، ونتبعها، وهذا جنون، أو نقبل بالرايات التغريبية الكامنة، ونكون وراءها، وهذا ضعف؛ فليس لنا إلا خيار الإسلام الوسطي المعتدل الذي نسير فيه ” .

ورأى ” المغامسي ” ، أن هذه الكلمات مطمئنة جدًّا، مؤكدًا أن سمو الأمير محمد هو ابن جلالة الملك سلمان – حفظهما الله – والملك سلمان قارئ من قراء التاريخ، ليس قارئًا بصريًّا بل يقرؤه ببصيرته.

جاء ذلك خلال حديث للشيخ صالح المغامسي، في برنامج ” من الصفر ” المذاع على فضائية ” إم بي سي ” ، والذي أكد خلاله أن الأمة في زماننا هذا أحوج ما تكون للاجتماع، وأن تتآلف قلوبها، محذرًا من أن يتجاذبها طرفان، أحدهما يريد أن يرفع راية التغريب كاملًا، والآخر يريد أن يرفع راية التطرف كاملًا.