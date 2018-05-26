بالفيديو.. نجل ملك البحرين يمازح شقيقين يعملان ببيع الأسماك ويوجه بفتح مطعم لهما

المنامة(صدى):

وثق مقطع فيديو، زيارة مفاجئة لنجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، لشقيقين بحرينيين، يعملان بمجال صيد الأسماك وبيعها، وذلك بإحدى البسطات الواقعة في مدينة حمد البحرينية.

حيث أظهر الفيديو، ممازحة الشيخ ناصر بن حمد للشقيقين الشابين، وهما: ” محمد وجاسم فلامرزي ” ، وتوجيهه بفتح مطعم لهما، ومنحهما طرادًا جديدًا، فقال لهما أنه يريد أن يحضر العام المقبل كي يأكل في مطعمهما الجديد.

كما أكد لهما ” بن حمد ” خلال المقطع، أنه حضر بنفسه لإبلاغهما سلام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عليهما، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المطعم لهما بتوجيه من الملك البحريني، فضلًا عن توليه مهمة استخراج سجل تجاري له.

وصاحب الشيخ ناصر بن حمد خلال الزيارة، مندوبًا من أسواق ” لولو هايبر ” بالبحرين، موجهًا بقيام الشابان بتوريد الأسماك لها.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة جاءت تفاعلًا من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مع مقطعًا فيديو تم تداوله لأحد الشقيقين وهو ” محمد فلامرزي ” – والمعروف في البحرين بخفة دمه وطريقة جذبه المميزة للزبائن – والذي ظهر خلاله وهو حزين بسبب نقل بسطته من مكانها، الأمر الذي دفع ” بن حمد ” لزيارته ودعمه.