” البترول والمعادن ” توضح أسباب تأخر افتتاح قسم البنات بالجامعة

علي القحطاني(صدى):

علق الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة البترول والمعادن، على تأخر الجامعة في افتتاح قسم البنات بعدم قدرة سوق العمل على استيعابهن.

حيث قال ” السلطان ” : ” بعد رؤية 2030 وعمل المرأة في الشركات ومراكز الأبحاث وجب افتتاح القسم حاليًا ” .

من الجدير بالذكر، أن الجامعة شكلت لجنة للنظر في افتتاح قسم للبنات عام 2011، إلا أنها رأت في ذلك الوقت أن سوق العمل لا يستوعب العدد الكافي، وأن القرار المعلن في هذا الشأن يختص بالدراسات العليا وهي خطة مبدئية.