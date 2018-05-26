طرق لتنظف دورة وقود السيارة بنفسك

متابعات(صدى):

قال أخصائي في مجال السيارات ، أنه هناك عدد من المؤشرات تدل على ضيق أو انسداد في دورة الوقود ، كأرتفاع في صوت المحرك ، أو ضعف في تسارع السيارة ، أو وجود قراءات مختلفة للعداد في أستهلاك البنزين ، وكل هذا نتيجة ترسب رواسب كربونية وشوائب .

وأكد الأخصائي أنه لعلاج هذه المعضلة يجب تنظيف دورة البنزين، وذلك بداية من تغيير الفلتر وتنظيف الرشاشات، وكذلك إستخدام منظف للوقود، ويفضل أستخدامه كل 20 الف كم، ويعمل المنظف على تنظيف خطوط الوقود بالسيارة بدأ من خزان الوقود ووصولا إلى رشاشات الوقود بالمحرك.

ويجب التنبيه عند القيام بتنظيف دورة الوقود أن يكون نصف خزان الوقود فقط ممتلئ وليس كله، وبعد القيام بوضع سائل التنظيف في الخزان يجب أن تقود سيارتك على طريق سفر وتفرغ الكمية الموجودة فى الخزان كاملة.

وذلك لكي لا تتأثر الخراطيم والمواسير التى يمر بها البنزين فى السيارة، حتى يتم تفريغ الرواسب والشوائب تماما، ثم نقوم بتغيير فلتر البنزين، وبعدها هتلاحظ الفرق من إنخفاض صوت المحرك و تحسن استهلاك الوقود وقراءات سليمة لبنزين السيارة.