” الخدمة المدنية ” تكشف عن طريقة جديدة لاختصار إجراءات التقاعد

علي القحطاني(صدى):

تستعد وزارة الخدمة المدنية لاختصار إجراءات التقاعد أو الاستقالة أو ترك الخدمة المدنية؛ عن طريق نظام تحقيق الخدمة الإلكتروني ” بيان ” .

وعن الأهداف التي تحققها هذه الإجراءات، فإنها ستحقق الخدمات بشكل مرن وسهل؛ ليتم اختصار الوقت المستغرق في إنهاء إجراء المتقاعدين أو تاركي الخدمة، لأي سبب من الأسباب، إلى 48 ساعة بدلآ من 60 يوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيعمل على تسريع إنهاء إجراءات المتقاعدين أو تاركي الخدمة لأسباب أخرى من قبل وزارة الخدمة المدنية.

حيث سيتم التواصل مع الجهات الأخرى التي يتبع لها الموظف من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات والوزارة.