” التجارة ” تحذر من مساهمات عقارية احتيالية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، عن بروز مساهمات عقارية جديدة احتيالية، تلقى رواجًا بين المساهمين في الوقت الحالي، محذرة من عدم الاستثمار إلا مع أشخاص وشركات نظامية مرخص لها.

جاء ذلك وفقًا لما ذكره حمزة العسكر، أمين لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، والتي تعمل على معالجة أوضاع المتضررين في المساهمات التي تبلغ المئات في مختلف المدن بالمملكة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، قد وضعت عدة ضوابط للمساهمات العقارية الجديدة، والتي تتعلق برأسمال المال والجوانب التنظيمية الأخرى، وذلك خلال الفترة الأخيرة، بهدف ضمان عدم التعثر، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.