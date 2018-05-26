بعد منعه من السفر.. ” أديل ” تعتذر لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

نايف السالم(صدى):

اعتذرت شركة ” أديل ” للطيران، عما بدر منها تجاه أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيامها بمنعه من السفر لأداء العمرة.

حيث قامت الشركة بمنع الطفل ” نواف ” من صعود الطائرة؛ بحجة عدم توافر مصعد لكراسي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الشركة في البيان التي أبدت فيها اعتذارها: ” تم التواصل مع والد الطفل المسافر، واستيضاح بعض الملابسات ” ، مشيرة إلى أنها أنها ستبذل كل ما يُسهم في توفير رحلة مريحة وميسرة لجميع مسافريها بدون استثناء.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الشركة قبلت طلب الطفل للخدمة نفسها، على متن رحلة العودة يوم الاثنين المقبل من مطار جدة.